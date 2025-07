L’IA a scuola | la sfida educativa dal Comitato di esperti che punta a rilanciare l’Italia nel panorama digitale europeo

scuola rappresenta un passo decisivo per colmare le disuguaglianze digitali e preparare le nuove generazioni alle sfide del futuro. L'educazione all'intelligenza artificiale diventa così un imperativo non solo per formare cittadini consapevoli, ma anche per rilanciare l’Italia nel panorama digitale europeo. Un percorso che richiede impegno, innovazione e collaborazione tra istituzioni e società civile, affinché nessuno resti indietro in questa rivoluzione epocale.

E' l'intelligenza artificiale la nuova, urgente sfida educativa, che deve coinvolgere non solo il sistema dell'istruzione "tradizionale", ma ogni ambito sociale, alla luce dei profondi divari nelle competenze digitali che espongono trasversalmente ampie fasce ai rischi di violazione della sfera individuale. E l'appello a "introdurre l'educazione all'Intelligenza Artificiale fin dalla.

