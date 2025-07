L’ex villa di Michael Jordan fittata per le vacanze su Airbnb 120mila dollari a settimana

Hai sempre sognato di calcare le orme di Michael Jordan? Ora puoi farlo, vivendo un giorno nella sua ex villa di Chicago, affittabile su Airbnb per 120mila dollari a settimana. Questa splendida proprietà , venduta recentemente per 9,5 milioni, rappresenta il massimo del lusso e della storia NBA. Pronti a scoprire i segreti di una vita da campione? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa esclusiva residenza.

Volete vivere per un giorno come Michael Jordan? Si può fare, basta affittare su Airbnb l’ex villa della stella dei Chicago Bulls nell’Illinois. The Athletic fa una disamina perfetta sulla vita dell’ex stella Nba. A seguire quanto si legge. “La villa è stata venduta a dicembre dopo essere stata sul mercato per 12 anni ed è ora disponibile online. NBC News scrive che l’investitore immobiliare John Cooper ha acquistato la casa per 9,5 milioni di dollari, e Airbnb ha inserito un host di nome “John”. La villa si trova su 7,39 acri a Highland Park, Illinois, e dispone di sette camere da letto, 17 bagni e mezzo, un cinema, una palestra, una cigar lounge, tavoli da biliardo e acquari marini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’ex villa di Michael Jordan fittata per le vacanze su Airbnb, 120mila dollari a settimana

