L' ex assessore l' economista e il manager che scendono in campo per l' ambiente | ecco chi c' è dietro Connetti

L'ex assessore, l'economista e il manager: tre figure di spicco che hanno deciso di mettere passione e competenza al servizio dell'ambiente e del territorio di Monza e Brianza. Connetti Monza e Brianza nasce così, come una speranza concreta per un futuro più sostenibile. Un progetto nato dall’energia di giovani appassionati, pronti a fare la differenza. Scopri come questa squadra sta trasformando idee in azione per un territorio più verde e vivibile.

Amore e passione per l’ambiente, ma ancor prima amore e passione per il territorio. è questo il filo conduttore alla base di Connetti Monza e Brianza, l’associazione no profit nata pochi giorni fa e che riunisce nomi noti (ma non solo) del territorio. Tutto nasce da tre giovani: l’ex assessore. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

