Leviathan Labs festeggia 6 anni con un evento speciale

Leviathan Labs festeggia 6 anni con un evento imperdibile che promette di accendere il Comix Café di Grosseto! Non si tratta solo di spegnere candeline, ma di celebrare con stile, creatività e tanta energia. Segnate la data: 19 luglio alle 18:00, per un Drink’n’Draw indimenticabile, tra autori e passioni disegnate. Con noi ci sarà un’atmosfera unica: pronti a lasciarvi coinvolgere in una serata di pura magia artistica!

Leviathan Labs compie 6 anni. E per l’occasione non vogliono solo spegnere candeline: vogliono incendiare il Comix Café di Grosseto. Vi lasciamo qui sotto il comunicato stampa con tutte le info: Segnatevi la data: 19 luglio. Alle 18:00 si parte con il Drink’n’Draw: bevi con gli autori, fatti marchiare con una dedica inchiostrata e stringi patti di sangue (o almeno di amicizia) con chi disegna storie che ti fanno perdere la testa. Con noi ci saranno: Massimo Rosi, Alberto Massaggia, Lorenzo Palombo, Carlo A. Fiaschi, Angelo Razzano, Roberto Di Leo e Matteo Aversano. Dalle 19.30, il piano è semplice: Hamburger. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Leviathan Labs festeggia 6 anni con un evento speciale

In questa notizia si parla di: leviathan - labs - anni - festeggia

Leviathan Labs presenta NANOWAR OF STEEL – INTO THE NANOVERSE VOL.3 - Leviathan Labs presenta "Nanowar of Steel 8211 Into the Nanoverse Vol.3: Nanowarriors". Pronti a tornare in campo? Questa volta, i nostri eroi affrontano la sfida più assurda di sempre: senza parastinchi veri e con gli scarpini allacciati alla buona, si trovano su un campo da calcio tra le dimensioni, pronti a sfidare pericoli incredibili.

Leviathan Labs festeggia 6 anni con un evento speciale; Leviathan Labs lancia Giallo, la nuova rivista di fumetti horror.