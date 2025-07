L’Europa aspetta i nuovi dazi di Trump | come procede la trattativa e cosa può succedere ora – Il video

L'Europa si trova di fronte a un'incertezza crescente mentre Donald Trump potrebbe presto imporre nuovi dazi, mettendo a dura prova il fragile equilibrio commerciale tra Bruxelles e Washington. Dopo le tensioni con Canada e Brasile, questa sera l'Unione europea potrebbe ricevere la tanto temuta lettera sui dazi, segnando un nuovo capitolo di una trattativa che rischia di avere ripercussioni globali. Cosa succederĂ ora? La risposta nel nostro approfondimento.

Dopo Canada e Brasile, questa sera potrebbe toccare all’Unione europea ricevere la famigerata lettera sui dazi inviata da Donald Trump. La tregua commerciale tra Bruxelles e Washington è scaduta lo scorso 9 luglio, ma le due parti non sono riuscite a trovare un’intesa. Bruxelles fa sapere che non c’è alcun segnale di un’intesa imminente e le borse, spaventate dall’incertezza, sono in fibrillazione. Ciò che ormai è chiaro è che Trump, con i dazi, non intende soltanto riequilibrare i flussi del commercio internazionale ma anche fare pressione su governi esteri – persino quelli alleati – per ottenere concessioni politiche. 🔗 Leggi su Open.online

