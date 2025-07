Lettera di un insegnante precario al ministro Valditara | Non si educa con la bocciatura come minaccia

Gentile Ministro Valditara, la recente attenzione alla bocciatura come minaccia rischia di distogliere l'attenzione dal vero cuore dell'educazione: il dialogo, la comprensione e il supporto. Le sfide degli studenti non si risolvono con sanzioni o intimidazioni, ma con una scuola inclusiva e capace di ascolto. È davvero questa la risposta educativa che uno Stato dovrebbe offrire a chi esprime un disagio profondo? La invito a riflettere su un modello più umano e costruttivo.

Dopo i casi di studenti che hanno "rifiutato" l'esame orale della Maturità e le dichiarazioni di Valditara, Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di un docente precario che si rivolge proprio al ministro dell'Istruzione: "È davvero questa la risposta educativa che uno Stato dovrebbe offrire a chi esprime un disagio profondo, non con rabbia o violenza, ma con una scelta pensata e simbolica?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lettera - precario - ministro - valditara

Insegnante precario, un corso di digitalizzazione anche per accedere alla NASPI! Lettera - In un panorama in cui gli insegnanti precari si distinguono per dedizione e resilienza, Tiziana Emmolo si impegna a offrire strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane.

Precarietà nella scuola: la lettera al ministro Valditara dopo la morte della docente #scuola #docentiprecari Vai su Facebook

Precarietà nella scuola: la lettera al ministro Valditara dopo la morte della docente https://scuolainforma.news/precarieta-nella-scuola-la-lettera-al-ministro-valditara-dopo-la-morte-della-docente/… via @Scuolainforma Vai su X

Lettera di un insegnante precario al ministro Valditara: Non si educa con la bocciatura come minaccia; La Commissione Europea risponde alla lettera della FLC CGIL: l’abuso dei contratti a termine in Italia è all’attenzione delle Istituzioni comunitarie. Confermata la procedura di infrazione; “Caro Ministro avete previsto un reclutamento come uno ‘squid game’. Per noi precari quest’anno niente regali anche se siamo stati bravi”.

Scena muta all'orale di Maturità è un caso, il ministro Valditara prende posizione e minaccia la bocciatura - Giuseppe Valditara avverte chi accarezzi l'idea di fare scena muta all'esame orale della Maturità nel 2026: niente più diploma, ma bocciatura e un altro anno sui banchi ... Si legge su virgilio.it

Lettera dei docenti del Rocci al ministro Valditara: “Non si ... - MSN - Articolo completo: Lettera dei docenti del Rocci al ministro Valditara: “Non si può morire per un lavoro” dal blog Corriere di Rieti annuncio pubblicitario Corriere di Rieti ... Secondo msn.com