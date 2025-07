L’estate moscia dei tormentoni è al momento senza vincitori ma c’è un motivo Le radio e Spotify viaggiano su binari diversi Occhi puntati su Alfa e Anna

L’estate 2024 dei tormentoni si presenta insolitamente mossa e senza un protagonista chiaro, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con più domande che risposte. Mentre qualche mese fa erano i brani di Effe, Gaia, Annalisa e Tananai a dominare le classifiche, quest’anno le radio e Spotify sembrano viaggiare su binari diversi, alimentando un entusiasmo diffuso ma senza un vero favorito. La domanda che tutti si pongono ora è: quale sarà il vero volto di questa estate musicale?

Solo un anno fa "Sesso e Samba" di Tony Effe con Gaia e "Storie Brevi" di Annalisa e Tananai erano letteralmente sulla bocca di tutti. Un'altra estate, un altro giro di corsa dei tormentoni. Già a maggio si è subito respirata un'aria diversa. Tra le redazioni, ma anche nelle radio e tra gli autori delle trasmissioni televisive dedicate all'estate un dubbio ha subito preso d'assalto tutti: ma esiste un vincitore? C'è la canzone che può sposarsi con il caldo estivo? La risposta è: no. Almeno per il momento. Le ragioni di una estate musicale moscia, anzi moscissima, è da ricercare in due fattori. La prima è che, ormai, non esiste un periodo estivo per le canzoni.