L'estate floreale di Charlene e Gabriella di Monaco | mamma e figlia vestono coordinate

L’estate si infiamma di stile grazie all’affascinante duo reale Charlene e Gabriella di Monaco, che incantano con coordinati floreali impeccabili. Mamma e figlia condividono non solo un legame speciale, ma anche una palette di colori vivaci e raffinati, perfetta per la stagione. La loro visita ufficiale a Carladès ha catturato sguardi e cuori: quanti hanno notato i loro look fioriti? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa elegante esibizione.

I reali del Principato di Monaco hanno organizzato una visita ufficiale a Carladès, anche se ad attirare le attenzioni sono state soprattutto le principessa Charlene e Gabriella. In quanti hanno notato i loro adorabili look floreali?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

