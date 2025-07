L’esilio del lupo Giambruno sta per finire | l’ex di Giorgia Meloni torna in tv ecco dove e quando

Dopo mesi di silenzio e scandali, l'ex di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, si appresta a tornare in TV, alimentando rumors e speranze tra i suoi fan. Tra un pranzo romano e parole di incoraggiamento da parte di Pier Silvio Berlusconi, il suo ritorno sembra ormai imminente. Ma quali sono i dettagli e cosa ci aspetta? Scopriamo insieme tutte le ultime novitĂ su questo atteso ritorno televisivo.

Dopo mesi di silenzio e ombre, Andrea Giambruno si prepara a riprendersi la scena. L'ex compagno di Giorgia Meloni, travolto dallo scandalo dei fuorionda di Striscia la Notizia e dalla conseguente uscita da Mediaset, sembra pronto a tornare davanti alle telecamere. I segnali ci sono tutti: un pranzo celebrativo in centro a Roma, il sorriso ritrovato e soprattutto le parole di Pier Silvio Berlusconi che fanno presagire un imminente ritorno sul piccolo schermo. Ma non tutti applaudono: il rientro del giornalista divide e alimenta polemiche dietro le quinte.

