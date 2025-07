L’eredità di Boris Biancheri | i giovani diplomatici riscoprono un gigante della Farnesina

Gli studenti di diplomazia italiani riscoprono Boris Biancheri, un gigante della Farnesina che ha saputo unire rigore, curiosità e passione. Attraverso una giornata di studi, mostra, video e libro, le nuove generazioni celebrano un passato ricco di ispirazione, tracciando un ponte tra tradizione e innovazione. Un omaggio che invita i giovani diplomatici a guardare oltre l’orizzonte. Perché il suo esempio può ancora illuminare il loro cammino...

Una giornata di studio, una mostra, un video e un libro per rendere omaggio all’ex Segretario Generale del Ministero degli Esteri. Un progetto curato dalle nuove leve della diplomazia per trarre ispirazione da una figura che ha unito rigore istituzionale e curiosità intellettuale. di Arturo Varè ROMA – Un diplomatico, uno scrittore, un intellettuale. Una figura poliedrica come modello per chi oggi si affaccia alla carriera al servizio dello Stato. La Farnesina intitola quest’anno il corso di formazione dei suoi nuovi Segretari di Legazione all’ Ambasciatore Boris Biancheri Chiappori, gigante della diplomazia italiana scomparso nel 2011. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it