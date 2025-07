Leoni obiettivo principale dell’Inter ma c’è un’alternativa in Serie A – Sky

L’Inter si sta concentrando su un obiettivo fondamentale: rafforzare la difesa con un nuovo centrale, e Giovanni Leoni resta la prima scelta in pole position. Con il raduno di Appiano Gentile alle porte, il club lavora con determinazione per consegnare a Chivu una rosa completa e competitiva entro il 26 luglio. La priorità è trovare un profilo che possa garantire freschezza e solidità alla retroguardia nerazzurra, perché il futuro passa anche dalla solidità delle mura difensive.

L’Inter lavora con determinazione per consegnare a Chivu una rosa il più possibile definita entro il 26 luglio, giorno fissato per il raduno ad Appiano Gentile. La priorità, in questo momento, è rappresentata da un nuovo difensore centrale, con il nome di Giovanni Leoni sempre in prima fila. PRINCIPALE – Nonostante la retroguardia nerazzurra conti già elementi esperti e affidabili come Acerbi, De Vrij e Darmian, l’età avanzata dei tre impone una riflessione strutturale sul futuro del reparto. La dirigenza ha deciso di muoversi in anticipo, con l’intento di inserire un profilo giovane ma pronto, anche senza dover attendere necessariamente una cessione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni obiettivo principale dell’Inter, ma c’è un’alternativa in Serie A – Sky

