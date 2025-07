L’Enac conferma | non si mostra più il documento prima di un volo nazionale o europeo

Da ora in poi, volare è ancora più semplice e veloce: Enac ha confermato che non sarà più necessario mostrare i documenti prima di un volo nazionale o europeo. Una normativa che riduce le attese e snellisce i controlli, consentendo un'esperienza di viaggio più fluida e senza stress. Con questa novità, l’imbarco diventa più rapido e confortevole, lasciando spazio a un viaggio senza complicazioni.

La norma è già in vigore: non si dovrà più presentare i documenti prima di salire in aereo. La regola vale per i voli nazionali ed europei (quelli dell’Area Schengen). Infatti, il presidente dell’ Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) Pierluigi De Palma sostiene che “C’è molta perdita di tempo a livello burocratico. Togliendo l’obbligo ci si imbarca anche più velocemente”. Enac afferma: niente documenti ai controlli prima di salire in aereo. L’Enac ha spiegato le motivazioni al Corriere della Sera. Di Palma ha infatti spiegato che “Gli aeroporti sono luoghi protetti ed è venuto il momento di equiparare i viaggi in aereo a quelli in treno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’Enac conferma: non si mostra più il documento prima di un volo nazionale o europeo

In questa notizia si parla di: enac - prima - nazionale - conferma

Simone Rugiati, ieri a Pisticci, per il progetto Senise in cluster: “La Basilicata è una caccia al tesoro di emozioni, paesaggi e umanità”. È partita ufficialmente, ieri 9 luglio, da Pisticci (MT) la prima tappa del progetto “Senise in Cluster”, con uno special guest d’ Vai su Facebook

Aeroporti, addio documento al gate: ENAC conferma semplificazione procedure; Aviazione: ENAC, nel 2026 in Puglia il Meeting ICAO dei direttori generali aviazione civile Europa e Nord Atlantico; Animali in volo: via libera Enac alle nuove regole.

Enac: niente più documento di identità all’imbarco sui voli nazionali e Schengen - L'Enac conferma: non sarà più necessario mostrare la carta di identità all'imbarco per i voli nazionali e verso Paesi dell'area Schengen. Si legge su msn.com

Nuove regole per i voli in Italia e UE senza documento d'identità - Per imbarcarsi su un volo in Italia e in Unione europea non servirà più mostrare il documento di identità al personale della compagnia. Secondo laregione.ch