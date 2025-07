Lena Dunham torna in tv con ' Too Much' | sesso libertà del corpo e relazioni nella nuova serie Netflix

Lena Dunham torna in TV con "Too Much", una serie Netflix che esplora sesso, libertà del corpo e relazioni senza tabù. Dopo aver lasciato New York, città simbolo del suo passato, Dunham si apre in un saggio al New Yorker, rivelando i motivi del suo trasferimento a Londra. La sua narrazione sincera e provocatoria promette di scuotere gli spettatori, dimostrando ancora una volta che alcune verità sono troppo potenti per essere ignorate.

"Non sono per tutti". Lena Dunham lo sa e lo ha messo nero su bianco in un saggio del New Yorker dello scorso maggio, 'Why I Broke Up With New York'. Nell'articolo racconta i motivi che l'hanno spinta a trasferirsi a Londra, sfondo della sua nuova serie Netflix 'Too Much', lasciandosi alle spalle la città di cui era diventata uno dei simboli dopo il successo di 'Girls' – che nel 2013 la fece finire su Time nella lista delle donne più influenti - e le annesse critiche. La serie della Hbo che a soli ventisei anni l'ha trasformata nella "voce della sua generazione". Una definizione presa in prestito proprio da una delle battute pronunciate da Hannah Horvath, il suo personaggio nella serie, di cui all'epoca in pochi capirono l'ironia finendo per far sovrapporre le due figure e i loro pensieri.

