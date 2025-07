Legrottaglie | Leoni diventerà capitano della Nazionale Potrebbe giocare in Premier

Le grandiose prospettive di Legrottaglie stanno prendendo forma: da giovane talento della Sampdoria a possibile capitano della nazionale e futuro protagonista in Premier League. La sua scalata è stata un mix di intuito e determinazione, con un passato che testimonia il suo talento precoce e la sua crescita costante. Il suo cammino, ricco di sfide e successi, promette ancora grandi emozioni e nuove mete da raggiungere. La sua storia è una testimonianza di passione e perseveranza, che continua a ispirare tanti aspiranti calciatori.

La scalata del difensore del Parma cominci√≤ alla Samp, quando Legrottaglie punt√≤ su di lui: "Non avevo mai visto un ragazzo cos√¨ forte a 16-17 anni. Era strano giocasse solo in Primavera 2. Lo acquistammo per una cifra che era una cavolata.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it