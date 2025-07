Legnano don Angelo Pargoletti 83 anni scivola nel fiume durante una passeggiata in Val Vigezzo | salvo per miracolo

Un miracolo inaspettato: don Angelo Pargoletti, 83 anni, è stato salvato dal rischio di annegamento grazie all’intervento del cane del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Durante una tranquilla passeggiata in Val Vigezzo, il sacerdote si è improvvisamente trovato in pericolo scivolando nel fiume, ma la sua sorte è cambiata grazie alla prontezza degli uomini e dei cani addestrati. La vicenda dimostra come il valore della solidarietà possa fare la differenza tra vita e morte.

Legnano (Milano), 11 luglio 2025 – È stato individuato dal cane del soccorso alpino della Guardia di Finanza don Angelo Pargoletti, il sacerdote di 83 anni della parrocchia di San Magno a Legnano, che questa mattina si era allontanato dal santuario della Madonna del Sangue di Re (Verbano-Cusio-Ossola) per una passeggiata in Val Vigezzo. Senza però portare con sé il cellulare. È vivo ed era scivolato in un fiume. Il sacerdote, che da circa una settimana si trova in Val Vigezzo per un soggiorno estivo, risulta cosciente ed è stato trasferito in ospedale con l'elisoccorso. Il miracolo di nonna Giuseppina sopravvissuta quattro notti nei boschi: “Beveva acqua dalle pozze, ha lottato per rivedere i suoi figli” L’allarme e la preoccupazione . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, don Angelo Pargoletti (83 anni) scivola nel fiume durante una passeggiata in Val Vigezzo: salvo per miracolo

