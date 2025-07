Legale Poggi non ci sono dna sconosciuti su Chiara

Il caso Poggi si arricchisce di nuovi dettagli, con il legale della famiglia che smentisce categoricamente la presenza di DNA sconosciuti sul corpo di Chiara. L’avvocato Gian Luigi Tizzoni sottolinea come i recenti ritrovamenti siano privi di ogni fondamento e invitano a mantenere la calma e la fiducia nelle indagini in corso, perché ancora una volta emerge l’importanza di affidarsi a prove concrete piuttosto che a supposizioni infondate.

"Non ci sono dna di soggetti sconosciuti sulla scena del crimine e ovviamente tanto meno sul corpo di Chiara ": è questo il commento del legale della famiglia Poggi, l'avvocato Gian Luigi Tizzoni, al ritrovamento di un dna maschile sul corpo di Chiara Poggi che non appartiene nĂ© ad Alberto Stasi nĂ© ad Andrea Sempio. Per l'avvocato Tizzoni, è "un dato che per quanto possiamo sapere è totalmente destituito da qualsiasi fondamento e che ancora una volta denota come, in assenza di riscontri oggettivi alternativi alla veritĂ processuale accertata e che ha individuato Stasi quale responsabile, prospetta ipotesi infondate". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Legale Poggi, non ci sono dna sconosciuti su Chiara

