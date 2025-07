Lega del Filo d’Oro | Vurro uniMi ‘con Bilancio Sociale estraiamo massimo potenziale da numeri’

Il bilancio sociale 2024 della Lega del Filo d’Oro non è solo un resoconto, ma un vero e proprio strumento strategico che guida le decisioni e potenzia l’impatto dell’associazione. Grazie a un’approfondita analisi interna e al supporto tecnico-scientifico di Vurro (UniMi), siamo in grado di estrarre il massimo potenziale dai numeri, trasformando dati in azioni concrete per migliorare la vita delle persone. Scopri come questa sinergia sta rivoluzionando il nostro impegno.

"Il bilancio sociale 2024 della Lega del Filo d'Oro non è solo un documento, è anche uno strumento gestionale che si fonda su una serie di processi organizzativi e manageriali a supporto delle decisioni. Parte da una profonda conoscenza interna e si avvale del nostro supporto tecnico scientifico per estrarre il massimo potenziale dai numeri .

L’opera diventa simbolo di inclusività: a Osimo in scena “Una missione per due”. Il progetto culturale che unisce l’Accademia d’Arte Lirica, gli studenti e la Lega del Filo d’Oro - L’opera “Una missione per due” diventa simbolo di inclusività a Osimo, unendo l’Accademia d’Arte Lirica, gli studenti e la Lega del Filo d’Oro.

