Lega del Filo d' Oro utenti e programmi in crescita con 1.271 assistiti nel 2024

Nel 2024, la Lega del Filo d'Oro celebra con orgoglio il suo sessantesimo anno di impegno al fianco di persone sordocieche e pluriminorate. Con 1271 utenti assistiti e un record di giornate di ricovero, questa crescita testimonia l’efficacia delle nostre iniziative e la fiducia rinnovata di chi si affida a noi. Un risultato che ci sprona a continuare con passione e dedizione nel nostro percorso di inclusione e supporto.

Il 2024, sessantesimo anno di attivitĂ della Lega del Filo d'oro, ha segnato un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo e consolidamento della Fondazione, registrando il numero piĂą alto di utenti assistiti e di giornate di ricovero erogate nella sua storia, e un aumento delle attivitĂ . 🔗 Leggi su Today.it

L’opera diventa simbolo di inclusività : a Osimo in scena “Una missione per due”. Il progetto culturale che unisce l’Accademia d’Arte Lirica, gli studenti e la Lega del Filo d’Oro - L’opera “Una missione per due” diventa simbolo di inclusività a Osimo, unendo l’Accademia d’Arte Lirica, gli studenti e la Lega del Filo d’Oro.

