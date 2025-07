Lega del Filo d’Oro | Orlandini Comitato Familiari ‘accesso a Centro Nazionale di Osimo sia

La Lega del Filo d’Oro rappresenta un faro di speranza per le famiglie dei nostri figli con disabilità uditive e neurosensoriali. Orlandini, portavoce del Comitato Familiari, sottolinea l’importanza di garantire a tutti l’accesso al Centro Nazionale di Osimo, cuore di cura e accoglienza. È fondamentale che ogni famiglia possa ricevere il supporto necessario: perché la solidarietà e l’inclusione sono diritti di tutti i nostri figli.

"Chiediamo che a tutti i nostri figli sia garantito l'accesso al Centro Nazionale di Osimo della Lega del Filo d'Oro, dove viene effettuata la presa in carico dei nostri figli e il primo contatto. Risiedo a Monza e quindi abbiamo la fortuna di accedere al Centro di Lesmo, punto di riferimento in Lombardia, dove mia .

L’opera diventa simbolo di inclusività: a Osimo in scena “Una missione per due”. Il progetto culturale che unisce l’Accademia d’Arte Lirica, gli studenti e la Lega del Filo d’Oro - L’opera “Una missione per due” diventa simbolo di inclusività a Osimo, unendo l’Accademia d’Arte Lirica, gli studenti e la Lega del Filo d’Oro.

