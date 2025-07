Lega del Filo d' Oro nel 2024 assistite oltre 1200 persone | è il numero più alto mai registrato

Nel 2024, la Lega del Filo d'Oro celebra un traguardo straordinario: oltre 1.200 persone assistite e il record di 249 nuovi interventi, il numero più alto mai registrato. A Milano e in tutta Italia, questa giovane Fondazione dimostra ogni giorno il suo impegno nel migliorare le vite di chi vive nel silenzio e nell’isolamento. Un anno di crescita che rafforza la nostra missione e ci spinge a guardare avanti con determinazione.

MILANO - Il 2024, sessantesimo anno di attività della Lega del Filo d'Oro, ha segnato un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo e consolidamento della Fondazione, che continua a rafforzare la propria presenza e il proprio impatto a livello nazionale. Un anno che si conferma di crescita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

