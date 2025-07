Lega del Filo d’Oro | Bartoli ‘2024 anno di crescita sedi in aumento’

Il 2024 segna un traguardo importante per la Lega del Filo d’Oro, celebrando i suoi 60 anni di dedizione e impegno. Un anno ricco di iniziative, tra cui la presentazione del Manifesto delle Persone Sordocieche alla Camera dei Deputati, per sensibilizzare le istituzioni su questa fascia spesso trascurata. Con sedi in crescita e un crescente sostegno, la Lega del Filo d’Oro si conferma un faro di speranza e inclusione.

“Il 2024 è stato l’anno del 60esimo anniversario della Lega del Filo d’Oro, nel corso del quale abbiamo intrapreso molte iniziative, a partire dalla presentazione alla Camera dei Deputati, il 27 marzo 2024, del Manifesto delle Persone Sordocieche, un documento in 10 punti per accendere l’attenzione delle Istituzioni su questa fascia non trascurabile di popolazione. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lega del Filo d’Oro: Bartoli, ‘2024 anno di crescita, sedi in aumento’

L’opera diventa simbolo di inclusività: a Osimo in scena “Una missione per due”. Il progetto culturale che unisce l’Accademia d’Arte Lirica, gli studenti e la Lega del Filo d’Oro - L’opera “Una missione per due” diventa simbolo di inclusività a Osimo, unendo l’Accademia d’Arte Lirica, gli studenti e la Lega del Filo d’Oro.

Oggi, 27 giugno, si celebra la Giornata Internazionale della Sordocecità. In quest’occasione il Presidente della Lega del Filo d'Oro Rossano Bartoli, fa il punto su quanto è stato fatto e su quanto ci sia ancora da fare al fine di garantire una vera inclusione alle p Vai su Facebook

