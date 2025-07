Leao Milan l’esterno fa impazzire Massimiliano Allegri! Il messaggio da Milanello è chiaro! Il retroscena

Rafael Leão sta catturando l’attenzione con le sue prestazioni, ma il rapporto con il nuovo tecnico Allegri svela un retroscena appassionante da Milanello. L’esterno portoghese, ormai protagonista indiscusso, si trova al centro di un cambio di rotta che potrebbe rivoluzionare il suo futuro al Milan. Il messaggio è chiaro: il talento di Leão è più determinato che mai a conquistare la scena e a scrivere pagine importanti della sua carriera.

Leao Milan, l’esterno portoghese fa impazzire il tecnico ex Juve Massimiliano Allegri! Il messaggio da Milanello è chiaro! Le ultime Rafael Leão, attaccante portoghese classe 1999, sta vivendo un momento cruciale della sua carriera con il Milan. L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera ha aperto scenari inediti per il talento ex Sporting e Lille, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Leao Milan, l’esterno fa impazzire Massimiliano Allegri! Il messaggio da Milanello è chiaro! Il retroscena

In questa notizia si parla di: milan - massimiliano - leao - esterno

Milan, la clamorosa scelta di Massimiliano Allegri: chi vuole in rosa - Il Milan torna a sognare con Massimiliano Allegri, che sta ridefinendo la rosa in vista di una nuova era.

Rafa Leao saluta Theo Hernandez: "Non doveva finire così" ? Il Milan dice addio alla "Theao", il terzino francese sta per trasferirsi all'Al Hilal e l'esterno portoghese gli dedica un sentito messaggio sui social Vai su Facebook

Capello: Leao, devi prenderti il Milan: ora o mai più. Allegri faccia come facevo io con Ibra...; Milan, Hoeness: “Nessun margine per Leao al Bayern”. E il Barça punta a Diaz o Rashford; Milan, il Bayern Monaco va all in su Nico Williams: c'è la clausola, Leao si allontana.

Prendono Leao per una cifra monstre, incubo Milan - L'incubo che tormenta le notti di ogni tifoso del Milan sta per materializzarsi: prendono Rafa Leao per una cifra davvero monstre ... Come scrive calcionow.it

Leao, il Milan lo aspetta: domani il primo allenamento. Ma nel frattempo sta già lavorando – FOTO - Leao tramite le sue storie Instagram ha fatto vedere che si sta già allenando in attesa della prima seduta a Milanello Domani inizia il raduno del nuovo Milan targato mister Massimiliano Allegri. milannews24.com scrive