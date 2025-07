le trattative su gaza e la fine della minaccia atomica iraniana

Le tensioni a Gaza e la minaccia nucleare iraniana restano al centro dell’attenzione internazionale, ma le trattative sembrano ancora in stallo. Mentre l’ombra di un possibile accordo si infittisce, la sofferenza dei palestinesi continua senza sosta. Un articolo del New York Times getta luce su come le dinamiche politiche di Netanyahu possano aver influenzato questa crisi, sollevando interrogativi sul futuro della regione e sulla vera volontà di pace.

Nessuna novità sul fronte di Gaza, dopo che il viaggio di Netanyahu negli Stati Uniti sembrava dover accelerare le trattative. I negoziati sono ancora in corso e c’è solo da attendere, mentre la mattanza dei palestinesi prosegue a ritmo sostenuto. L’unico cenno interessante sul punto è l’articolo che oggi campeggiava in primo piano sul New York Times dal titolo: “Come Netanyahu ha prolungato la guerra a Gaza per restare al potere” (foto in apertura). Un’articolo lunghissimo e molto ben documentato, firmato da tre autorevoli cronisti di stanza in Israele, che ricostruiscono nel dettaglio, in base alle testimonianze di 110 funzionari israeliani, americani e arabi che hanno lavorato a stretto contatto con Netanyahu, come questi abbia sabotato tutte le trattative su Gaza esperite finora. 🔗 Leggi su It.insideover.com