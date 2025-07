Le strade chiuse a Roma sabato 12 e domenica 13 luglio

Preparati a un weekend dinamico a Roma: il centro si trasformerà, con numerose strade chiuse per eventi di grande rilievo. Sabato 12 e domenica 13 luglio, tra concerti, sfilate e eventi culturali, la mobilità cittadina subirà notevoli cambiamenti. L'Alta Moda, in particolare, anima le vie della città con tre giorni di sfilate eccezionali, rendendo imperativo pianificare con anticipo gli spostamenti. Ecco tutto quello che devi sapere per vivere al meglio questo weekend ricco di appuntamenti.

Sabato 12 e domenica 13 luglio sarà un weekend intenso e che metterà a dura prova la viabilità e la mobilità nella Capitale. Diversi i grandi appuntamenti fra concerti e sfilate in città che modificheranno la circolazione privata e pubblica. L'Alta Moda Per via della tre giorni di sfilate. 🔗 Leggi su Romatoday.it

