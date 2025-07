Le Stelle dell’Estate a Monselice

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Monselice, dove il cielo si accende di luci e melodie per le Stelle dell’Estate. Il 12 luglio 2025, la città si trasforma in un palcoscenico all'aperto, offrendo un programma ricco di emozioni e spettacoli. Tra musica, cultura e magia, questo evento promette di catturare il cuore di tutti. Non perdere l’appuntamento: l’estate a Monselice ha in serbo sorprese straordinarie!

Sabato 12 luglio 2025, Monselice si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per l’atteso appuntamento Le Stelle dell’Estate. Vi attende un programma ricco e variegato: Venerdì 11 luglio: ore 21, Pieve di Santa Giustina: concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto. Sabato 12 luglio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: stelle - monselice - estate - luglio

Le Stelle dell’Estate a Monselice brillano anche nel nostro wine bar - cicchetteria, vi aspettiamo per due serate indimenticabili tra vino, cicchetti e musica sotto le stelle! Venerdì 11 luglio DJ set tech house all’aperto In consolle : @onlygroove_offi Vai su Facebook

Le Stelle dell’Estate; Monselice Parole d’Autore 2025: Patrizia Laquidara; “Le Stelle dell’Estate...” a Monselice il 13 e 14 luglio 2024.

“Le Stelle dell’Estate...” a Monselice - Sabato 12 luglio 2025, Monselice si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per l’atteso appuntamento Le Stelle dell’Estate. Scrive padovaoggi.it

Cielo di luglio 2025: cosa vedere fra stelle e pianeti - Perché alzare gli occhi al cielo e che cosa osservare fra sciami meteorici e notti di luna piena durante il mese di luglio ... Come scrive msn.com