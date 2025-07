Le sfumature dell’affettività e della cura a Kilowatt festival.

Immergiti nel cuore pulsante del Kilowatt Festival ad Arezzo, un evento che esplora le sfumature più profonde dell’affettività e della cura attraverso spettacoli coinvolgenti e riflessivi. Il quarto giorno a Sansepolcro si apre con incontri teatrali che invitano a riflettere su amore, responsabilità e il senso del dovere. Tra emozioni e introspezione, questi momenti teatrali promettono di lasciare un segno indelebile nel pubblico, aprendo nuove prospettive sulla nostra umanità.

Arezzo, 11 luglio 2025 – Quarto giorno di Kilowatt Festival a Sansepolcro, lunedì 14 luglio: una giornata attraversata dai temi dell’affettività e della cura affrontati negli spettacoli teatrali in programma. Di amore, cura e senso del dovere parla La cara dei vecchi (ore 17:00, Auditorium Santa Chiara) spettacolo scritto dalla drammaturga e attrice campana Elvira Buonocore e messo in scena dalla compagnia Progetto Nichel; il lavoro, che ha vinto il bando NdN – Network Drammaturgia Nuova 202425, racconta la storia di una giovane donna che si prende cura dei nonni. Alle 22:40 il Chiostro di Santa Chiara accende i riflettori su Ivan e i cani, con Federica Rosellini – regista, drammaturga, illustratrice e performer, due volte vincitrice del prestigioso Premio Ubu come Miglior Attrice Under 35, tra le più importanti interpreti della scena contemporanea italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it