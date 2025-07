Le ruba i sussidi la insulta e la picchia davanti al figlio a Vittoria | lei è malata e non può reagire

Una donna di Vittoria, gravemente malata, ha subito insulti e violenze dal suo partner tunisino di 56 anni, che le ha anche rubato i sussidi davanti al figlio. La famiglia vive un dramma silenzioso, ma grazie a indagini approfondite, l'uomo è stato allontanato e sottoposto a sorveglianza elettronica, offrendo almeno una speranza di tutela e giustizia.

