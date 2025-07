Le opere di Giuseppe Viola ispirate al racconto di Dino Buzzati | una mostra da non perdere alla Fabbrica del Vapore

Immergiti in un mondo di suggestioni e immaginazione alla Fabbrica del Vapore di Milano, dove la mostra "Storia di un cavallino e di un temporale" celebra le opere di Giuseppe Viola, ispirate al raffinato racconto di Dino Buzzati. Un’occasione unica per scoprire un dialogo artistico tra pittura e letteratura, che ti lascerà senza fiato fino all’8 agosto. Non perdere questa straordinaria esposizione, un viaggio tra sogno e realtà che arricchirà ogni visitatore.

Milano – Inaugura alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini 4 a Milano la mostra la mostra “Storia di un cavallino e di un temporale”, progetto espositivo dedicato al pittore a Giuseppe Viola e co-prodotto con Archivio Storico Giuseppe Viola. La mostra, che sarĂ aperta fino all’8 agosto (orari di apertura: dalle 16:30 alle 21:00), presenta circa 20 opere realizzate da Viola ispirandosi a un racconto scritto appositamente per lui da Dino Buzzati nel 1969. L’esposizione offre un’occasione unica per ammirare le opere originali in dialogo diretto con il testo letterario che le ha ispirate. Il percorso espositivo si sviluppa come un intreccio tra pittura e parola scritta: i visitatori potranno leggere il racconto di Buzzati, osservare le tele a cui si riferisce e approfondire, la nascita dell’Imagismo, corrente pittorica fondata dallo stesso Giuseppe Viola insieme a Dino Buzzati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le opere di Giuseppe Viola ispirate al racconto di Dino Buzzati: una mostra da non perdere alla Fabbrica del Vapore

