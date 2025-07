Le intriganti storie vere di Claudia Letizia contenute nella raccolta Il meglio deve ancora venire

Scopri le affascinanti storie vere di Claudia Letizia, raccolte in "Il meglio deve ancora venire". Un viaggio tra emozioni intense, confessioni e momenti di pura adrenalina che sfidano i confini dell’orientamento sessuale, dissolvendo le differenze tra etero e omo. Sarà vero che in certe circostanze tutto diventa liquido come suggeriscono le teorie più avanzate? Accontentiamoci di sapere che nel libro tutto questo avviene, e si svela in modo sorprendete...

«Per l’autrice che si fa immaginare partecipe delle confessioni o delle stesse prodezze di gruppo delle protagoniste, le differenze di orientamento sessuale scompaiono, dopo un certo livello di eccitazione e interazione di gruppo. Sarebbe bello se fosse vero. Ma sarà vero che in determinate circostanze spinte all’estremo etero e omo diventano liquidi come dicono le teorie più avanzate? Accontentiamoci di sapere che nel libro avviene, e si divertono tutte e tutti tantissimo. Altro che Burlesque!»: sono le parole dello scrittore, giornalista e personaggio televisivo Alessandro Cecchi Paone, autore della prefazione all’opera “Il meglio deve ancora venire” di Claudia Letizia, una raccolta di storie erotiche tratte da esperienze di vita reali, raccontate all’autrice dai suoi amici, conoscenti e followers. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Le intriganti storie vere di Claudia Letizia contenute nella raccolta “Il meglio deve ancora venire”

