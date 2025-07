Le ho fotografate… Garlasco spuntano immagini segrete del super testimone di Tromello

Le fotografie svelano dettagli sorprendenti e segreti nascosti sul caso di Chiara Poggi, riaccendendo l’interesse su uno dei misteri più intricati degli ultimi decenni a Garlasco. A quasi vent’anni dalla tragica morte, la procura di Pavia apre una nuova fase d’indagine, ampliando gli orizzonti oltre il sangue e la scena del crimine. Cosa si nasconde dietro queste immagini? La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

Una nuova fase d’indagine si sta aprendo sul caso di Chiara Poggi, la giovane trovata morta nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto del 2007. A quasi vent’anni da quella tragica mattina, la procura di Pavia ha avviato una seconda indagine che si sviluppa su più fronti e non ruota esclusivamente attorno all’incidente probatorio. Quest’ultimo, pur essendo un momento chiave, rappresenta solo uno degli strumenti messi in campo dagli inquirenti. Sono infatti le indagini preliminari, protette dal segreto istruttorio, a rappresentare l’asse principale della nuova attività investigativa, comprendente non solo l’analisi di nuovi elementi materiali ma anche il riascolto di testimoni noti e la ricerca di nuove testimonianze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it