Le città che multano i turisti che si scattano selfie | in lista c'è anche un'italiana

Se pensavate di immortalare ogni momento della vostra vacanza, attenzione: in alcune città del mondo i selfie sono vietati! Tra le destinazioni più sorprendenti, anche alcune italiane rientrano in questa lista. Preparatevi alla partenza estiva con le informazioni più aggiornate per evitare sanzioni e vivere un viaggio senza sorprese. Continua a leggere e scoprite dove potrete scattare foto senza rischi!

Vi state preparando per una partenza estiva? Fareste bene a sapere che in alcune città in giro per il mondo i selfie sono vietati: ecco quali sono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: città - selfie - multano - turisti

Le città che multano i turisti che si scattano selfie: in lista c’è anche un’italiana.