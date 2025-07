Le Borse pesanti coi dazi Milano -1,6% sotto 40.000 punti

Le borse europee si fanno sentire sotto pressione, con Milano che scivola sotto i 40.000 punti in una seduta caratterizzata dai timori sui dazi commerciali. I mercati mostrano segnali di nervosismo anche a livello globale, mentre l'incertezza si riflette su euro e titoli di Stato. La situazione rimane volatile: cosa riserveranno le prossime ore ai investitori? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Le borse europee peggiorano a metà seduta col ritorno dei timori sui dazi. Milano cede l'1,6%, sotto i 40 mila punti, maglia nera davanti a Francoforte (-1,1%), Parigi (-1%) e Londra (-0,6%) mentre a New York i future perdono terreno, con quelli sull' S&P 500 in calo dello 0,7% e quelli sul Nasdaq dello 0,6%. Restano deboli l' euro (-0,1% a 1,169 sul dollaro) e i titoli di Stato, i cui rendimenti sono in ancora in rialzo, in vista della lettera di Donald Trump sulle tariffe bilaterali per l' Ue, attesa per oggi. A Milano male banche ed export, con Bpm (-3,6%), Stellantis (-3,5%), Iveco (-3,4%), Bper (-3,1%) in testa ai ribassi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net