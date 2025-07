Le Borse pesanti coi dazi Milano -1,6% sotto 40.000 punti

Le borse europee continuano a tremare sotto i colpi dei dazi, con Milano che scivola sotto i 40.000 punti e perde l'1,6%. Gli investitori restano in allerta, temendo nuove tensioni commerciali che minacciano la stabilità globale. Questa situazione inquieta anche i mercati statunitensi, mentre l’euro e i titoli di Stato mostrano segnali di debolezza. In un contesto di incertezza crescente, restare informati diventa più che mai fondamentale per orientarsi tra le oscillazioni dei mercati.

Le borse europee peggiorano a metà seduta col ritorno dei timori sui dazi. Milano cede l'1,6%, sotto i 40 mila punti, maglia nera davanti a Francoforte (-1,1%), Parigi (-1%) e Londra (-0,6%) mentre a New York i future perdono terreno, con quelli sull' S&P 500 in calo dello 0,7% e quelli sul Nasdaq dello 0,6%. Restano deboli l' euro (-0,1% a 1,169 sul dollaro) e i titoli di Stato, i cui rendimenti sono in ancora in rialzo, in vista della lettera di Donald Trump sulle tariffe bilaterali per l' Ue, attesa per oggi. A Milano male banche ed export, con Bpm (-3,6%), Stellantis (-3,5%), Iveco (-3,4%), Bper (-3,1%) in testa ai ribassi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le Borse pesanti coi dazi, Milano -1,6% sotto 40.000 punti

In questa notizia si parla di: borse - dazi - milano - sotto

Borse di Hong Kong in rialzo: tregua sui dazi tra Usa e Cina spinge l'indice Hang Seng - La Borsa di Hong Kong ha registrato una significativa crescita, chiudendo in rally grazie alla tregua sui dazi tra Stati Uniti e Cina, emersa dai recenti colloqui a Ginevra.

Borse Ue prudenti in attesa accordo sui dazi, a Milano in luce Generali. Spread ai minimi da 15 anni sotto 87 https://ilsole24ore.com/art/borse-asiatiche-negative-tensioni-la-scadenza-moratoria-dazi-trump-AHsZT0ZB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSo Vai su X

Il cambio tra l'euro e il dollaro tratta sotto quota 1,18 a 1,1765. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la sua amministrazione invierà lettere sui dazi a un numero... Vai su Facebook

Le Borse pesanti coi dazi, Milano -1,6% sotto 40.000 punti; Dazi, Trump: «Oggi la lettera all'Unione Europea». Ue: nessun segnale di un'intesa imminente con Usa; Borse Ue sotto scacco tra dazi e tensioni in Medio Oriente, Milano -3% in settimana. Wall Street chiude a -1,79%. Vola il greggio.

Le Borse pesanti coi dazi, Milano -1,6% sotto 40.000 punti - Milano cede l'1,6%, sotto i 40 mila punti, maglia nera davanti a Francoforte (- Scrive tuttosport.com

Borse europee negative in attesa di accordo UE-USA su dazi - Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Segnala finanza.repubblica.it