Lazio Pride a Ostia il 12 luglio | orari percorso del corteo e strade chiuse

Vivi la passione e il rispetto per i diritti civili partecipando al Lazio Pride di Ostia, un evento che unisce comunità e solidarietà. Il corteo, che partirà alle 17 da piazzale della Stazione del Lido, attraverserà strade simboliche come il monumento a Pasolini per culminare al Pontile. Ricorda di pianificare il percorso e considerare le chiusure stradali per vivere al meglio questa giornata di celebrazione e impegno. Continua a leggere.

Lazio Pride 2025 raddoppia: a Ostia il 12 luglio con l’omaggio a Pasolini e a Rieti il 13 settembre - Il Lazio Pride 2025 si prepara a raddoppiare, portando la sua energia vibrante e il suo messaggio di inclusione nelle città di Ostia e Rieti.

Consenso e sessualità,carcere e giustizia relazionale,salute sessuale,ambiente e antispecismo, Palestina e resistenze queer: sono questi i temi al centro degli appuntamenti gratuiti di Ostia Pride Week!Fino all'11 luglio,Piccola Oasi di Stella Polare http://bit.l Vai su X

#viabilità Disciplina provvisoria di traffico in varie via di #Ostia per manifestazione “Lazio Pride” Per il giorno 12.07.2025 dalle ore 13.00 e fino a cessate esigenze, sarà in vigore la seguente disciplina di traffico Piazza Stazione del lido in prossimit Vai su Facebook

Lazio Pride 2025, a Rieti sabato 13 settembre: seconda tappa a quattro anni di distanza - Un evento storico per la città, simbolo di resistenza e visibilità LGBTQIA+ nelle province, contro discriminazio ... Lo riporta gay.it

“Mettere in discussione tutto”, Pride Week transfemminista ad Ostia per il Lazio Pride, da Pasolini al carcere al veganesimo - Parola a Petrillo e Turano: "Il paese è soprattutto nella provincia e nella periferia, al margine della narrazione e del pensiero dominante" ... Da gay.it