Lazio conferenza senza stampa di Sarri rimandata | cosa è successo davvero

Roma 10 luglio 2025 – Ha generato una grande polemica la questione legata alla conferenza stampa di mister Maurizio Sarri, fino ad arrivare alla decisione di ieri di rimandare il tutto in futuro a data di destinarsi. Per analizzare la situazione è però necessario fare un passo indietro e ricordare quanto successo. A scatenare la polemica è stata la decisione della Lazio di non aprire ai giornalisti la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, al ritorno in panchina in biancoceleste. La società aveva infatti chiesto alle varie testate solitamente presenti di inviare una domanda per redazione, che sarebbero poi state raccolte per essere presentate all'allenatore toscano al momento della conferenza, in programma per oggi, giovedì 10 luglio alle ore 18, in diretta dagli studi televisivi del club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net