La protesta dei disoccupati di Napoli, che ha visto 150 persone scendere in strada davanti al tribunale, riaccende il dibattito sulle modalità del “click day” per l’assegnazione dei tirocini retribuiti. Un gesto forte che mette in luce le criticità di un sistema spesso percepito come ingiusto e poco trasparente. La questione rimane aperta, sollecitando una riflessione più profonda sulle politiche attive del lavoro in Italia.

Non si placa la protesta dei disoccupati napoletani. In 150 hanno manifestato davanti al tribunale contro le modalità del “click day” per l’accesso ai tirocini retribuiti. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Lavoro, protesta dei disoccupati a Napoli contro il Click Day

Protesta del movimento disoccupati, scontri a Napoli - Una protesta spontanea e carica di tensione scuote Napoli: un corteo non autorizzato di disoccupati si è scontrato con le forze dell’ordine davanti al porto, scatenando una battaglia per il diritto a sostegni e incentivi.

Protesta dei disoccupati a Napoli, due arresti: «Click day, verifiche sulla trasparenza» - Avevano annunciato un semplice presidio, poi sono sfilati in corteo violando le transenne di piazza del Plebiscito, rovesciando immondizia per via Toledo e cercando di infastidire i turisti al ... Secondo ilmattino.it

Campania, Lavoro. Nappi (Lega): “Click day misura utile e trasparente che non piace ai disoccupati di professione” - "Il 'click day' è il simbolo delle politiche attive per il lavoro che funzionano, come raramente è accaduto in Campania. Da sciscianonotizie.it