In un mercato del lavoro in continua evoluzione, l’innovazione e l’aggiornamento delle competenze sono diventati imperativi. Natale Forlani, Presidente Inapp, sottolinea la crescente consapevolezza di investire sulle risorse umane e la necessità di diversificare l’offerta formativa. Un ruolo chiave spetta agli attori che facilitano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, fondamentali per creare un ecosistema più efficace e inclusivo. L'articolo approfondisce come questa trasformazione possa aprire nuove opportunità per tutti.

“La consapevolezza di dover investire sulle risorse umane e sull’aggiornamento delle competenze si sta diffondendo nelle imprese. Servono più attori che producano offerta formativa, a partire da coloro che intermediano l’incontro domanda-offerta di lavoro”. Queste le parole di Natale Forlani, Presidente Inapp (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche), in occasione dell’Assemblea Pubblica di Assolavoro . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lavoro: Forlani (Inapp), ‘diversificare offerta formativa per aggiornare competenze’

