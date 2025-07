Lavori sulla rete idrica rubinetti a secco a Caserta e in 5 frazioni

A Caserta e nelle sue frazioni, l'acqua potrebbe mancare temporaneamente: martedì 15 luglio, dalle 22 alle 1 di notte, Acqua Campania effettuerà lavori sulla rete idrica. Queste operazioni, fondamentali per garantire un servizio più efficiente in futuro, coinvolgeranno il centro e alcune frazioni, tra cui San Clemente, Ercole, Tredici, San Benedetto e Falciano. Restate aggiornati per affrontare al meglio questa breve interruzione.

Martedì 15 luglio, dalle 22 all' 1 del giorno successivo, Acqua Campania sospenderà l’erogazione idrica a Caserta Centro e nelle frazioni di San Clemente, Ercole, Tredici, San Benedetto e Falciano. L’interruzione è necessaria per consentire ai tecnici della Società la sostituzione del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: idrica - caserta - frazioni - lavori

Lavori sulla rete idrica, rubinetti a secco a Caserta e in 5 frazioni; Caserta, sospensione idrica per lavori di manutenzione: l'avviso di Nepta |; Lavori sulla rete idrica nelle frazioni di Modena: possibili disservizi.

Caserta, sospensione idrica per lavori di manutenzione: l’avviso di Nepta - Nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 luglio, alcuni quartieri di Caserta e diverse frazioni del territorio comunale resteranno temporaneamente senza acqua a causa di lavori di manutenzione straor ... Scrive casertaweb.com

Caserta, lavori alla rete idrica. Stop all’erogazione: scatta l ... - Caserta, lavori alla rete idrica: sospesa l’erogazione Allarmate sono le associazioni di categoria, Confesercenti e Confcommercio , che però attendono la giornata di domani per valutare gli ... Riporta ilmattino.it