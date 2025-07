Lavori sospesi al Policlinico | 60 lavoratori rischiano il posto Ugl | Proclamato lo stato di agitazione

Lavori sospesi al Policlinico: 60 lavoratori rischiano il posto e l’UGL proclama lo stato di agitazione, mentre un’opera pubblica attesa da decenni potrebbe diventare il simbolo dell’impasse istituzionale e della paralisi che minaccia di compromettere un progetto strategico per la sanità del Mezzogiorno. È ora di agire per garantire un futuro a questo cantiere fondamentale, perché l’eccellenza non può attendere oltre.

Un'opera pubblica attesa da decenni, un ospedale universitario che dovrebbe rappresentare l’eccellenza della sanità del Mezzogiorno, un cantiere da oltre 100 milioni di euro che – nonostante lo stato di avanzamento – oggi rischia di trasformarsi in un simbolo dell’impasse istituzionale e della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

