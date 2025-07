Lavori interminabili chiusure e incuria | il pessimo biglietto da visita verso il mare salernitano

L’estate sulla splendida costa salernitana dovrebbe essere un momento di relax e gioia, invece si trasforma spesso in un susseguirsi di lavori interminabili, chiusure improvvise e incuria che deturpano il panorama. È difficile capire come possa esserci un piacere, tra il sadismo e il masochismo, nel perpetuare questa situazione disastrosa nel cuore della stagione balneare. É arrivato il momento di chiedersi: quando cambierà tutto?

Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo Deve per forza esserci un sottile piacere, tra il sadico e il masochista, nell'animo di chi decide – puntualmente – di rendere ancora peggiore nel pieno dell'estate il quadro d'insieme della litoranea a sud di Salerno. Lo scenario che si presenta al vacanziero tipo che intende trascorrere una giornata di mare su una delle spiagge della costa meridionale salernitana è desolante. Andrebbe anzitutto steso un velo pietoso sull'incuria e sull'inciviltà che contraddistinguono le zone che circondano l'aeroporto di Salerno: chi sbarca al Costa d'Amalfi farà poco caso alla "novità" estensiva nell'intitolazione (quando si dice guardare al dito e non alla Luna) ma non potrà fare a meno di osservare le erbacce, le buche lungo la sede stradale e i cumuli di rifiuti accatastati tra una piazzola e l'altra.

