Lavori in via Vittorio Emanuele davanti al Maschio Angioino | alberi verde e strada nuova Quanto durerà il cantiere

Presto, via Vittorio Emanuele III si trasformerà in un suggestivo spazio urbano, con alberi verdi e nuovi percorsi pedonali che valorizzeranno il cuore di Napoli. I lavori di riqualificazione, situati davanti al maestoso Maschio Angioino, porteranno freschezza e modernità a questa storica via. Quanto durerà il cantiere? Resta con noi e scopri tutti i dettagli del futuro restyling!

A breve partirà il restyling di via Vittorio Emanuele III, la strada dinnanzi al Maschio Angioino. I lavori di riqualificazione prevedono l'installazione di panchine e di una nuova pavimentazione, mentre sorgeranno alberi e spazi verdi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lavori di restyling su Corso Vittorio Emanuele: transennato l'ultimo tratto - Proseguono i lavori di riqualificazione su Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Presenti le prime fasi della posa di pavimentazione in pietra lavica tra Piazza Portanova e via Velia, mentre l’ultimo tratto è stato transennato per garantire sicurezza durante i lavori.

