Lavori in ritardo e pochi fondi Gualtieri rimodula gli interventi per non perdere i soldi del Pnrr

Lavori in ritardo e fondi a rischio: Gualtieri interviene per salvare il Pnrr. Il commissario straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, ha firmato un’ordinanza strategica per rimodulare gli interventi della misura “Caput Mundi”, tutelando così le risorse vitali destinate alla rinascita di Roma e dell’Italia. Questa decisione mira a garantire efficacia e tempestività, assicurando che i progetti fondamentali non vadano perduti per ritardi o complicazioni. La sfida è ora trasformare questa riforma in un successo concreto.

Lavori in ritardo, interventi troppi difficili e il rischio di perdere i fondi del Pnrr. Il commissario straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, ha firmato un’ordinanza con la quale sono stati rimodulati diversi lavori degli interventi relativi alla misura “Caput mundi”, cioè il filone. 🔗 Leggi su Romatoday.it

