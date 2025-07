Lavori ex mercato Inapli disposte verifiche sulla qualità degli interventi eseguiti

L'attenzione dell'amministrazione comunale di Brindisi si concentra sui lavori di manutenzione straordinaria dell'ex mercato Inapli, a seguito di recenti segnalazioni. L'assessore ai lavori pubblici, Cosimo Elmo, ha richiesto un rapporto dettagliato sulla qualità degli interventi eseguiti, per garantire sicurezza e conformità alle normative. La trasparenza e l’efficienza sono al centro di questa iniziativa, che mira a tutelare i cittadini e valorizzare il patrimonio urbano.

BRINDISI - L'assessore ai lavori Pubblici Cosimo Elmo ha chiesto al dirigente della ripartizione Lavori Pubblici una relazione dettagliata sui lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nella struttura mercatale "Ex Inapli". Il tutto, a seguito delle segnalazioni pervenute a Palazzo di Città . 🔗 Leggi su Brindisireport.it

