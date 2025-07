L’auto si blocca in corsia di immissione lui tira fuori la tenda e dorme lì | turista tedesco improvvisa un campeggio sulla provinciale

Immaginate di trovarvi in una calda sera estiva, con il motore dell’auto improvvisamente fermo in corsia di immissione. In un attimo, la soluzione diventa semplice: una tenda a portata di mano può trasformare il problema in un’avventura. Così, un turista tedesco, bloccato nella Valle Sabbia, ha deciso di improvvisare un campeggio sulla provinciale, dimostrando che a volte, i momenti imprevisti possono regalare ricordi indimenticabili.

Avere una tenda a portata di mano, nelle calde serate estive, può sempre tornare utile. Anche quando il motore dell’auto decide tutto d’un tratto di smettere di funzionare e, data l’ora tarda, nessun carro attrezzi è più disponibile. È così che un turista tedesco, che stava attraversando con la sua Ford la Valle Sabbia, nella parte orientale della provincia di Brescia, ha deciso di accamparsi per la notte, lì dove era rimasto in panne, in curva sulla corsia di immissione della strada provinciale 237 e a pochi metri dall’ingresso di una galleria. Il problema meccanico e il campeggio improvvisato. 🔗 Leggi su Open.online

