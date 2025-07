L’autismo non è un solo modo di essere esistono quattro sottotipi | Diversi tratti e comportamenti

L'autismo non è un'unica condizione, ma un mosaico di esperienze e caratteristiche. Recenti studi internazionali hanno identificato quattro sottotipi distinti, ognuno con peculiarità cliniche e biologiche proprie. Questa scoperta apre nuove prospettive per una diagnosi più accurata e interventi personalizzati, migliorando la qualità di vita delle persone coinvolte. Scopriamo insieme come questa innovazione possa fare la differenza.

L’autismo è caratterizzato da difficoltà nella comunicazione e nell’interazione sociale, spesso accompagnate da profili comportamentali, attività o interessi ristretti o ripetitivi: in questa complessità di manifestazioni, un team di ricerca internazionale è riuscito a identificare quattro diversi sottotipi di autismo, che differiscono dal punto di vista clinico e biologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

