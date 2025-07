Lautaro Inter il capitano fornisce l’esempio ai compagni! Allenamento alle 7 di mattina per il numero 10 nerazzurro!

Lautaro Martinez, il capitano dell’Inter, è un esempio di dedizione senza confini. Anche in vacanza, il centravanti nerazzurro si impegna al massimo, iniziando alle 7 del mattino gli allenamenti in Messico, ispirando i compagni con la sua tenacia e professionalità. Un vero leader che dimostra come la passione per il calcio non conosca pause e che il sacrificio sia la chiave del successo.

Lautaro Inter, il centravanti nerazzurro al servizio della squadra: inizia alle 7 di mattina l'allenamento del capitano. Anche in vacanza, Lautaro Martinez non si concede tregua. Il capitano dell' Inter, simbolo di dedizione e professionalità, ha deciso di non interrompere la preparazione fisica neppure durante il suo soggiorno in Messico. In una storia Instagram pubblicata dalla moglie Agustina Gandolfo, si vede il numero 10 nerazzurro impegnato in un allenamento alle 7 del mattino, mentre il resto del mondo si gode il relax estivo. Un gesto non casuale, ma ricco di significato. Lautaro vuole arrivare al ritiro di Appiano Gentile, in programma il 26 luglio, già in ottima forma.

