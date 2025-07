L' Ausl segnala un caso di dengue scatta la disinfestazione Virus tropicale tramesso dalle zanzare e importato in Italia

Un sospetto caso di Dengue, il virus tropicale trasmesso dalle zanzare, ha scosso il centro di Cesena. L'Ausl Romagna ha prontamente segnalato l'incidente, attivando un massiccio intervento di disinfestazione da parte del Comune per garantire la sicurezza dei cittadini. La pronta risposta dimostra come, anche in Italia, la minaccia di malattie provenienti dai tropici richieda attenzione e tempestività . Il nostro obiettivo è mantenere l'ambiente sicuro e preservare la salute pubblica.

Allerta in centro per un sospetto caso di Dengue. La segnalazione dell'Ausl su una sospetta infezione in via Chiaramonti ha fatto partire gli opportuni interventi di disinfestazione da parte del Comune di Cesena. La segnalazione è stata inoltrata dall'Ausl Romagna ieri, giovedì 10 luglio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: ausl - caso - dengue - disinfestazione

Segnalato dall’Ausl di Piacenza un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya o Dengue rilevato in città . Il Comune ha emesso un’ordinanza urgente per l’avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della zanzara tigre, vet Vai su Facebook

Sospetto caso di Dengue, scatta la disinfestazione a Borgotrebbia e in via Beverora - In seguito alla segnalazione da parte dell’Ausl di Piacenza di un caso sospetto di infezione... - PiacenzaSera Vai su X

L'Ausl segnala un caso di dengue, scatta la disinfestazione. Virus tropicale tramesso dalle zanzare e importato in Italia; Carpi, non si tratta di Dengue ma Chikungunya; Possibile caso di virus Chikungunya o Dengue disinfestazione a Borgotrebbia e in via Beverora.

Dengue, scatta la disinfestazione - MSN - Confermato caso di Dengue importata a Bologna: uomo di 40 anni rientrato dall'Asia. Da msn.com

Caso di Dengue a Pistoia, al via la disinfestazione - Dopo la segnalazione da parte dell'Azienda Sanitaria Toscana Centro di un caso di infezione da virus Dengue, a tutela della ... Scrive lanazione.it