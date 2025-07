Lauree in strumenti a percussione al Conservatorio di Vibo Valentia | Vittorino Naso celebra i nuovi talenti

Al Conservatorio di Vibo Valentia “Fausto Torrefranca” si sono celebrati i talenti emergenti degli strumenti a percussione, con le lauree di primo e secondo livello. Vittorino Naso ha espresso entusiasmo sui social, lodando Domenico La Serra, Antonio Rondinelli e Gabriele Lamanna per il loro impegno e bravura. Un traguardo che segna l’inizio di una brillante carriera musicale, dimostrando come passione e dedizione possano trasformare i sogni in realtà.

