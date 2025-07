Laura Pausini e Robbie Williams insieme per Desire – il primo inno ufficiale della FIFA

Un’inedita collaborazione tra due icone della musica internazionale: Laura Pausini e Robbie Williams si uniscono per “Desire”, l’inno ufficiale dei Mondiali per Club 2025. Un brano che unisce passione e talento, ora disponibile in streaming con il videoclip ufficiale. E non finisce qui: il 13 luglio, sul palco del MetLife Stadium di New York, le star si esibiranno dal vivo, regalando un momento imperdibile ai fan di tutto il mondo.

“Desire” è disponibile ora in streaming su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal videoclip ufficiale Finale FIFA Mondiali per Club 2025: Laura Pausini e Robbie Williams si esibiranno dal vivo il 13 luglio al MetLife Stadium di New York Laura Pausini, la cantante italiana più premiata a livello internazionale, collabora con Robbie Williams per “Desire”, il primo inno ufficiale della FIFA. Il brano, presentato in anteprima lo scorso 14 giugno a Miami durante l’apertura dei FIFA Club World Cup 2025, è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali insieme al videoclip ufficiale. Ascolta il brano: https:robbiewilliams. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Laura Pausini e Robbie Williams insieme per “Desire” – il primo inno ufficiale della FIFA

