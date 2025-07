L’attivista pro-Pal Mahmoud Khalil ha chiesto 20 milioni di dollari di risarcimento all’amministrazione Trump

L’attivista pro-Pal Mahmud Khalil, celebre volto delle proteste contro la guerra a Gaza, ha richiesto 20 milioni di dollari di risarcimento all’amministrazione Trump. Arrestato senza accuse dall’ICE nonostante la green card, Khalil denuncia un trattamento ingiusto e si prepara a portare in tribunale le sue ragioni. Questa vicenda apre un nuovo capitolo sulle tensioni tra attivismo e diritti civili negli Stati Uniti.

Era stato arrestato senza nessuna accusa dagli agenti dell’ ICE lo scorso marzo, nonostante fosse in possesso della green card. Adesso Mahmoud Khalil, attivista filo-palestinese ed ex studente della Columbia University, ha chiesto un risarcimento di 20 milioni di dollari all’amministrazione Trump. Stando alla richiesta avanzata dai suoi legali, Khalil, uno dei volti delle proteste contro la guerra a Gaza che hanno travolto tra le altre università la Columbia, è stato detenuto ingiustamente e per motivazioni politiche. Si tratta di uno dei primi ricorsi contro le politiche dell’amministrazione statunitense nei confronti di attivisti pro-Pal e immigrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’attivista pro-Pal Mahmoud Khalil ha chiesto 20 milioni di dollari di risarcimento all’amministrazione Trump

In questa notizia si parla di: attivista - mahmoud - khalil - chiesto

Il giudice all’amministrazione Trump: l’attivista palestinese Mahmoud Khalil va rimesso in libertà - In un momento di tensione politica e diritti civili, la vicenda di Mahmoud Khalil si impone come simbolo di giustizia e libertà di espressione.

L’attivista pro-Pal Mahmoud Khalil ha chiesto 20 milioni di dollari di risarcimento…; Una corte blocca la deportazione dello studente; Trump elogia l'arresto dell'attivista palestinese Mahmoud Khalil come “il primo di molti altri che verranno”.

L’attivista pro-Pal Mahmoud Khalil ha chiesto 20 milioni di dollari di risarcimento all’amministrazione Trump - Era stato arrestato senza nessuna accusa dagli agenti dell’ ICE lo scorso marzo, nonostante fosse in possesso della green card. Come scrive ilfattoquotidiano.it

L’attivista per la Palestina Mahmoud Khalil chiede 20 milioni di dollari di risarcimento a Trump: «Arresto illegale e punitivo» - Il 30enne, ex studente della Columbia University, è stato rilasciato lo scorso 20 giugno, dopo 104 giorni di detenzione: «Non mi importa dei soldi, quello che voglio davvero è responsabilità» L'artico ... Da msn.com